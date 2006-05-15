Відкривається IV Всеукраїнська виставка-ярмарок сільського зеленого туризму

19-20 травня в селі Пирогів у садибах сучасного села Музею народної архітектури та побуту відбудеться четверта Всеукраїнська виставка-ярмарок сільського зеленого туризму "Українське село запрошує".

Як повідомили УНІАН у Спілці сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, програма заходу передбачає проведення різноманітних конкурсів, фестивалів, семінарів, круглих столів, презентацій, театралізованих дійств, надаватимуться консультації та рекомендації фахівців галузі.

У відкритті виставки-ярмарку передбачається участь віце-прем`єр-міністра України В`ячеслава КИРИЛЕНКА.

Це вже четверта з 2003 року виставка-ярмарок, яка проводиться за ініціативою громадської неприбуткової організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні з метою популяризації сільського зеленого туризму, ознайомлення з історико-культурною спадщиною українського села.

Учасниками попередніх виставок сільського зеленого туризму були майже 900 власників агросадиб із 20 областей України, які запрошували на відпочинок у свої села, презентували переваги та можливості такого відпочинку.