Нардепи Тимошенко - категорично проти списання боргів енергокомпаній

Фракція «БЮТ-Батьківщина» виступає категорично проти ухвалення законопроектів, що передбачають списання боргів енергетичних компаній за рахунок підвищення тарифів для населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив прем`єр-міністр опозиційного уряду, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ.

«Унікальна ситуація склалася в країні, коли разом з черговим оголошенням про підняття на 15% тарифів на електроенергію, в парламенті з`явився законопроект про списання заборгованості енергетичним компаніям на мільярди гривен», - сказав він.

«Для мільйонів співгромадян вводиться підвищення тарифів на комунальні платежі, вводиться пеня за їх несплату, а для одиниць сильних світу цього пропонуються законопроекти, по яких для них, незалежно від форми власності, для енергетичних компаній будуть списувати мільярдні заборгованості перед НАК «Нафтогазом» і перед бюджетом», - наголосив С.СОБОЛЄВ.

Він також здивований тим фактом, що напередодні оголошення урядом ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА приватизації енергетики в Україні починається списання мільярдних боргів енергетичних компаній, які, в тому числі, підлягатимуть приватизації, замість того, щоб включити це в інвестиційні зобов`язання із погашення цих боргів перед НАКом та бюджетом.

С.СОБОЛЄВ заявив, що проурядова більшість наполягає на ухваленні відповідних законопроектів, які регулюватимуть питання списання заборгованості енергетичних компаній за рахунок підвищення тарифів для населення.

«Це пряме порушення податкового законодавства та Конституції, коли одні співгромадяни - платники податків - будуть змушені гасити борги приватних енергокомпаній, які наробили ці борги, в тому числі, через тіньові схеми виведення коштів в офшорні зони і несплату податків», - резюмував С.СОБОЛЄВ.