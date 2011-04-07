Кириленка здивувала заява Януковича про «3+1»

Народний депутат від НУ-НС, лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що ніякої угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи щорічне послання Президента до Верховної Ради.

«На мою думку, ніякої угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом не буде, якщо будуть підписані будь-які документи щодо будь-якого формату участі України у Митному союзі. Це взаємовиключні речі», - сказав він.

Оцінюючи виступ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в цілому, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що у тексті послання є багато речей, які заслуговують на підтримку, однак їх треба забезпечувати, а не лише декларувати. «У повсякденній діяльності влади є багато речей, які спростовують послання», - сказав народний депутат.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що дії нинішнього уряду протирічать тим заявам про необхідність модернізації економіки, які виголосив Президент.

Крім того, додав він, так само є протиріччя і в освітній сфері, соціальній сфері та у сфері безпеки. «Але більш за все я здивований заявою про Митний союз… Це означає участь України в Митному союзі», - додав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент у Верховній Раді заявив, що Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою “Три плюс один”.