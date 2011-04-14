Альтернативою вступові до МС можуть стать угоди по галузях

Альтернативою приєднанню України до Митного союзу можуть стати секторальні угоди з його членами.

Таку думку висловили експерти під час сьогоднішнього круглого столу «ЗВТ з Європою чи Митний союз з Росією – що для України краще?», організованого Інститутом Горшеніна.

На думку народного депутата (ПР) Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, Україні ніщо не заважає укласти секторальні угоди з членами Митного союзу з тих галузей економіки, які цікаві обом сторонам. «Враховуючи, що повноцінне входження України до Митного союзу виключає можливість створення зони вільної торгівлі з ЄС, ми можемо в рамках формули "3+1" укласти угоди з членами Митного союзу за окремими напрямами, наприклад за зерном. Що нам заважає в рамках розвитку відносин з Митним союзом організувати зерновий союз? Україна, Казахстан і Росія спільно можуть зайняти до 30% світового ринку зерна. Пригадайте, як створювався Євросоюз, - спочатку це був «Союз вугілля і сталі», - відзначила І БОГОСЛОВСЬКА.

У свою чергу народний депутат (БЮТ) Сергій ТЕРЬОХІН нагадав, що між Україною і Росією існує угода про виробничу і науково-технічну кооперацію. «Правда, це угода з різних причин фактично не працює останні три роки», - нагадав він. С.ТЕРЬОХІН також переконаний, що навіть у разі приєднання України до Митного союзу Росія збереже різні експортні преференції для свого виробника.

Заступник гендиректора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ припустив, що приєднання до Митного союзу не гарантує відходу від конфліктності в торгових питаннях з Росією, Білоруссю і Казахстаном. «Автоматичного вирішення всіх спірних питань чекати не доводиться. Стратегічно цей союз консервує Україну в зоні низьких зарплат і залишить нас сировинним експортером, не гарантуючи нам позитивного зовнішньоторговельного сальдо з членами Митного союзу», - вважає експерт.

Разом з тим, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні Олексій УРІН вважає, що секторальні угоди не відповідають інтересам більшості українських виробників. «Якщо ми в рамках Митного союзу пропонуємо всеосяжний підхід, всеосяжне відкриття кордонів, а ви говорите про преференції лише для окремих галузей - це несправедливо. Виходить, що якщо хтось везе помідори через кордон, то його примушують пройти фітосанітарний контроль і заплатити за всі необхідні процедури, а якщо ви везете якийсь двигун, то, будь ласка, проїжджай. Але чим продавець помідорів гірший?» - запитав О.УРІН.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

6 липня 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

5 квітня ц.р. уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна має спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ із ЄС.

7 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співробітничати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.