Януковича закликають не піддатися тиску і вмовлянням Москви

Народний комітет захисту України (НКЗУ) закликає представників влади чітко заявити, що держава не вступатиме до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НКЗУ.

“Ми, члени Народного комітету захисту України, заявляємо, що в історії нашої держави і нашого народу настав час, коли влада може спробувати всупереч Конституції і постановам Верховної Ради, під натиском Москви схвалити рішення про приєднання України до Митного союзу. Формула, проголошена ЯНУКОВИЧЕМ «3+1», приховує можливість згоди президента діяти на догоду кремлівським відновлювачам Російської імперії”, - сказано у документі.

Члени НКЗУ вважають, що входження України до Митного союзу стане відступом від усіх успішних домовленостей про приєднання держави до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, зрадою суверенітету України.

“Ми закликаємо Президента, уряд та Верховну Раду України не піддатися тиску і вмовлянням з боку Москви, чітко заявити, що Україна не вступатиме до Митного союзу, а продовжуватиме політику на вступ до Європейського Союзу”, - наголосили члени Народного комітету захисту України.

Вони підкреслили, що виступають проти здачі Росії політичних та економічних інтересів України.

Заяву підписали члени НКЗУ Дмитро ПАВЛИЧКО, Юрій ЩЕРБАК, Юрій МУШКЕТИК, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Олександр СКИПАЛЬСЬКИЙ, Володимир ПИЛИПЧУК, Юрій ДОРОШЕНКО, Євген ЛУПАКОВ, Григорій РИШКО та Олександр УШИНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

6 липня 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану й України.

5 квітня ц.р. уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна має спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ із ЄС.

7 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співробітничати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.