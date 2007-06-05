Стецьків назвав умови блокування Народної Самооборони з Нашою Україною

Один із лідерів «Народної Самооборони» Тарас Стецьків наполягає на формуванні блоку з «Нашою Україною» на чолі з Юрієм Луценком.

«Блок повинен називатися "Народна Самооборона - Наша Україна" і першим номером має бути Луценко», - заявив Стецькив в інтерв`ю «Газеті 24».

Лідери "Самооборони" запевняють, що пройдуть трипроцентний бар`єр. Скептики сумніваються, указуючи на явні аналогії з віртуальними проектами, яки зазнали поразки - "Командою озимого покоління" і "Віче". Радник президента і за сумісництвом один з лідерів "Самооборони" Тарас Стецьків запевняє, що схожість тільки здається, пише видання.

Якщо блокування не відбудеться, Народна Самооборона піде на вибори самостійно. Для політсили Луценка, заявив Стецьків, дуже важливо, щоб "Самооборона" була присутня в назві, в списку і в програмі. «Тоді такий блок набере за нашими розрахунками 17-20%. – стверджує він. - Разом з результатом БЮТ це може бути перемога. Якщо "Самооборона" піде сама, то цей проект вже на подальшу перспективу. Тоді, швидше за все, "помаранчеві" будуть в опозиції».

Припущення, що НС у разі самостійної присутності у виборчій кампанії відбиратиме голоси у партії Президента і БЮТ, Стецьків заперечує. «А як це можна забрати? Люди вірять або одним, або іншим. У нас вільні люди. Як можна прийти і забрати чийсь електорат. Нам просто люди більше вірять. Всі відсотки нашої популярності не забрані у когось, а напрацьовані повсякденною працею. Ніхто не заважав "НУ" і БЮТ пропагувати свої ідеї і їхні рейтинги не впали би...»