Друзі Путіна нарешті кажуть йому забиратись з України, - The Independent

Прем'єр Індії, яка роками купувала російську нафту, несподівано публічно закликав Кремль припинити війну – і це може бути тривожним сигналом для Путіна.

Позиція найближчих міжнародних партнерів Володимира Путіна щодо війни проти України поступово змінюється. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який багато років підтримував тісні відносини з Москвою, цього разу публічно закликав російського президента припинити бойові дії.

Як пише британське видання The Independent, слова Моді стали своєрідним сигналом для Путіна про те, що навіть держави, які залишаються його партнерами, дедалі більше зацікавлені в тому, щоб війна завершилася.

"Кожного дня, коли війна триває, людство фактично відкидається на крок назад, тоді як кожен крок до миру дає всьому людству реальну надію на мир. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до припинення війни, до припинення воєнних дій", – заявив Моді.

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При цьому Індія протягом усього повномасштабного вторгнення уникала прямої критики Кремля. Навпаки, Нью-Делі значно наростив закупівлі російської нафти, що стало одним із важливих джерел доходів для Москви.

За оцінками, у 2022–2025 роках Росія продала Індії сирої нафти приблизно на 172 млрд доларів. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив лише близько 2,3 млрд доларів.

Індія при цьому отримала власну економічну вигоду: її нафтопереробні підприємства купували російську нафту зі значною знижкою, переробляли її та експортували нафтопродукти на світові ринки.

Різкий розворот Індії

Тож різка публічна заява Моді може свідчити не про зміну його ставлення до України, а насамперед про бажання Нью-Делі не допустити подальшого загострення ситуації.

За словами оглядача Сема Кілі, Росія дедалі більше стикається з наслідками затяжної війни. Значна частина її економіки працює на військові потреби, водночас російська армія зазнає великих втрат, а українські удари по паливній інфраструктурі створюють додатковий тиск на економіку країни.

На цьому тлі Путін продовжує погрожувати країнам Заходу, однак його агресивна риторика може свідчити не лише про силу, а й про спробу приховати проблеми, що накопичуються всередині Росії.

Окремо видання звертає увагу на зміну поведінки інших партнерів Москви. До неформального кола державних лідерів, які підтримували тісні відносини між собою, він відносить Путіна, Моді, Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа.

Однак тепер між ними дедалі помітнішими стають суперечності. Для Моді продовження війни означає збереження економічних зв'язків із Росією, але водночас створює ризики для Індії. Для Трампа затяжна війна також стає політичною проблемою напередодні виборів до Конгресу.

Саме тому, на думку Кілі, міжнародні партнери Путіна можуть бути зацікавлені в тому, щоб він завершив війну, поки ситуація не вийшла з-під контролю.

Моді закликав Путіна припинити війну: що кажуть експерти

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Індії, економіка країни якого значною мірою залежить від нафти з Москви, що постачається за зниженими цінами, вже кілька разів звертався до Путіна з подібними закликами з моменту початку ним повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Редактор з цифрових питань BBC в Індії, Делі Вікас Пандей висловив думку, що заяви Моді щодо припинення війни в Україні не є несподіваними і не свідчать про будь-які тактичні зміни у зовнішній політиці Індії.

Західні країни наполегливо тиснули на Моді, щоб він зайняв чітку позицію щодо війни. Однак Делі в основному дотримувалося нейтралітету, закликаючи натомість до діалогу для припинення війни.

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