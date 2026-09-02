Стало відомо, скільки ракет до Patriot Україна може придбати за позику ЄС у €2 млрд

Якщо будуть використані ціни як для країн ЄС, то мова йде про близько 315 одиниць.

Україна звернулася до Європейської комісії із запитом надати 2 мільярди євро із позики ЄС у розмірі 90 мільярдів євро на придбання ракет-перехоплювачів Patriot. Про це Суспільному стало відомо з власних джерел.

Також Україна надала перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики.

Водночас, портал Defense Express проаналізувало, що орієнтовна ціна антибалістичних ракет PAC-3 MSE - 4–5 млн доларів. Але ця ціна для армії США. Водночас для європейських партнерів експортна вартість PAC-3 MSE може бути вищою. Зокрема показовим є замовлення, яке зробила Німеччина наприкінці 2024 року, коли 120 PAC-3 MSE були оцінені у 763,5 млн євро, тобто по 6,36 млн євро (або 6,61 млн доларів за тодішнім курсом) за одну ракету.

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Таким чином, як пишуть аналітики, 2 млрд євро (близько 2,32 млрд доларів) може вистачити на приблизно 460-580 ракет PAC-3 MSE, якщо Вашингтон дасть згоду на їх продаж за ціною, як для власного міністерства оборони.

Якщо будуть використані ціни як для країн ЄС, то мова йде про близько 315 одиниць.

"Водночас ключовою для України є не стільки ціна, скільки можливість отримати ці ракети, бо навіть 315 одиниць - це приблизно половина річного виробництва ракет PAC-3 MSE", - зауважують експерти.

Ракети до Patriot для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна потребує ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Для вирішення цієї проблеми потрібно витратити кошти Європейського Союзу на зброю американського виробництва, а також спонукати Іспанію та Грецію, які мають найбільші в Європі запаси потрібних ракет-перехоплювачів, до їхньої передачі Україні.

Ще одна проблема полягає в тому, що Іспанія та Греція мають арсенали ракет PAC-2 для Patriot, які гірше справляються з перехопленням балістичних ракет, ніж новітні PAC-3 MSE. Однак в агентстві вважають, що отримання цих ракет Україною може стати найкращим рішенням для країни.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала країни-члени передати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких невдовзі спливає.

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