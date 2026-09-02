Китай заблокував підсумкове комюніке зустрічі міністрів фінансів країн G20, – Бессент

Китай також висловив особливу незгоду з пунктами, що стосуються вільного потоку суден через Ормузьку протоку.

Китай заблокував ухвалення спільного підсумкового комюніке за результатами зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20 в американському Ешвіллі, Північна Кароліна. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Bloomberg.

"Країна з найбільшим у світі та нестійким профіцитом поточного рахунку, Китайська Народна Республіка, була проти. Неринкові економіки, що виштовхують нескінченне джерело дешевого експорту, не є сталими", - сказав він на прес-конференції.

В Мінфіні США підкреслили, що країни з надмірними та постійними зовнішніми профіцитами повинні усунути викривлення, які обмежують внутрішнє споживання та призводять до надмірної залежності від експорту для зростання.

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"Ця політика та практика призводять до шкідливих наслідків для світових, регіональних та внутрішніх ринків і збільшують економічну залежність", - зауважив Бессент.

У заяві Мінфіну США також йдеться, що Китай висловив особливу незгоду з пунктами, що стосуються вільного потоку суден через Ормузьку протоку, створення робочої групи для подальшого вивчення та пом'якшення торговельних дисбалансів, повноважень МВФ щодо нагляду за торговельними дисбалансами та положень, пов'язаних з реструктуризацією боргу.

Бессент також розповів, що мав деякі "обмежені" обміни думками щодо штучного інтелекту з представниками Китаю на саміті G20. Він очікує, що питання штучного інтелекту буде обговорюватися під час зустрічі президента Сі Цзіньпіна з президентом Дональдом Трампом, яка запланована цього місяця.

Крім того, очільник Мінфіну заявив, що США та Китай погоджуються щодо важливості збереження Ормузької протоки відкритою.

Заявив Китаю щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, глава Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв посилити координацію щодо України для "політичного врегулювання кризи".

Сі підкреслив, що наразі в міжнародній ситуації помітно зростає кількість невизначених і непередбачуваних факторів, проте "прагнення народів усіх країн до миру, розвитку, співпраці та взаємовигідного співробітництва залишається незмінним".

Він додав, що Китай має намір посилити координацію з іншими країнами для пошуку шляхів політичного врегулювання ситуації в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.

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