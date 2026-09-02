Росія таємно допомагає Ірану створити надзвукові ракети, - FT

Москва передавала Тегерану ракетні технології, а російські інженери допомагали створювати двигун для зброї, здатної летіти у кілька разів швидше за звук.

Росія протягом кількох років таємно допомагає Ірану розробляти новий тип надзвукових крилатих ракет, які потенційно можуть становити загрозу для американських авіаносців та інших кораблів на Близькому Сході. Про це повідомило Financial Times, посилаючись на витік російського листування, дані про поїздки та аналіз військових патентів.

Йдеться про секретну програму під кодовою назвою C430L, яка стартувала у 2023 році. За даними видання, до неї залучили одних із найбільш досвідчених російських фахівців у галузі ракетобудування.

Головна мета програми – допомогти Тегерану створити прямоточний повітряно-реактивний двигун. Така технологія може дозволити крилатій ракеті розвивати швидкість у кілька разів більшу за швидкість звуку.

Відео дня

Чим небезпечні такі ракети

Надзвукова швидкість у поєднанні з польотом на низькій висоті значно скорочує час, який мають системи протиповітряної та протиракетної оборони для виявлення й перехоплення цілі.

Для Ірану ця технологія особливо важлива через його розташування біля Перської затоки, де перебувають американські військові сили та кораблі союзників Вашингтона.

Іран уже створив і провів льотні випробування власного прямоточного повітряно-реактивного двигуна. Водночас наразі немає доказів того, що надзвукова ракета, створена за російської допомоги, вже перебуває на озброєнні.

До програми залучили російських інженерів

За даними FT, програму організував російський державний експортер озброєнь "Рособоронекспорт" спільно з НВО "Машинобудування".

Американські санкції проти НВО "Машинобудування" діють ще з 2014 року. США називали підприємство одним із провідних ракетних виробників Росії, який працює над крилатими ракетами морського та наземного базування, а також стратегічними системами.

Витік проїзних документів свідчить, що російські представники оборонного експорту та інженери підприємства неодноразово відвідували Іран ще до офіційного підписання контракту з іранським Міністерством оборони у листопаді 2023 року.

Серед них був Олександр Дергачов – тодішній заступник керівника підприємства та головний конструктор ракетних систем морського базування. Також до Тегерана тричі приїжджав у 2023 році Олександр Чебаков, керівник конструкторського відділу реактивних рушійних установок.

Згідно з російськими патентами, Чебаков спеціалізується саме на надзвукових прямоточних повітряно-реактивних двигунах для крилатих ракет.

Росія отримувала технічні дані Ірану

До 2025 року НВО "Машинобудування" отримало значний обсяг технічної інформації від Ірану щодо прямоточного двигуна.

Російські фахівці проаналізували результати одного з іранських льотних випробувань і направили Тегерану детальний перелік запитань. Зокрема, їх цікавили робота паливної системи, стабільність горіння, забір повітря та сопло двигуна.

У квітні 2025 року "Рособоронекспорт" запропонував відправити до Ірану близько 20 російських спеціалістів для проведення технічних консультацій у межах програми C430L.

Співпраця тривала навіть під час війни

Особливу увагу привертає те, що програма, за даними FT, не припинилася навіть після початку війни між Іраном, США та Ізраїлем.

Російсько-іранська співпраця у військовій сфері останніми роками загалом стала значно тіснішою. Раніше Іран постачав Росії ударні безпілотники "Шахед" та допомагав розгортати їхнє виробництво на російській території.

Українські та західні посадовці також заявляли, що Москва допомагала Тегерану під час протистояння зі США та Ізраїлем, зокрема супутниковими даними, безпілотними технологіями та компонентами озброєнь.

За даними витоку листування, робота над C430L продовжувалася і у 2026 році. Російська сторона готувала для Ірану технічні звіти, а представники двох країн обговорювали наступний етап проєкту.

У червні 2026 року "Рособоронекспорт" направив лист, у якому йшлося про узгодження деталей подальшої роботи. Водночас залишається невідомим, чи новий етап програми вже фактично розпочався.

Кремль, "Рособоронекспорт" та НВО "Машинобудування" не відповіли на запити Financial Times щодо розслідування.

Володимир Путін водночас заявив президенту Ірану Масуду Пезешкіану, що Москва намагається надавати Тегерану необхідну допомогу у складний період війни зі США, зокрема постачати потрібні товари, однак не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.

Іран і Росія - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Путін вважає США ослабленими через тривалу війну з Іраном. У Кремлі нібито бачать у цьому можливість для посилення тиску на американські інтереси та союзників у Європі.

Як пише The Washington Post із посиланням на двох співрозмовників в американській розвідці, обізнаних із питанням, Москва може спробувати скористатися виснаженням західних ресурсів і перевірити межі готовності США та НАТО реагувати на нові загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: