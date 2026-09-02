Акції 'Аерофлоту' впали після попередження Зеленського

Цінні папери втратили понад 5 %.

Акції російської авіакомпанії "Аерофлот" впали більш ніж на 5% після застереження президента України Володимира Зеленського. Про це свідчать дані Московської біржі.

1 вересня Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні попередив авіакомпанії, що російське небо "стає небезпечним", оскільки "дрони в небі Росії з’являтимуться так, що з цим доведеться рахуватися".

"Ми в Україні не хочемо загибелі невинних людей. Тому попереджаємо партнерів: у небі Росії безпечні моменти закінчилися", – заявив український президент.

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За даними Мосбіржі, близько 20:40 за київським часом акції "Аерофлоту" впали на 5,11%, досягнувши мінімуму в 30,36 рубля. Станом на 9:14 середи, 2 вересня, акції російської авіакомпанії зросли до позначки 31,29 рубля.

Вплив війни проти України на акції компаній РФ – останні новини

Ще одна компанія, акції якої страждають через війну, розв'язану проти України, – російський газовий гігант "Газпром". Так, у червні акції компанії впали нижче 100 рублів (1,35 дол.) вперше з 2009 року.

Уже в липні акції "Газпрому" оновили мінімуми за останні 17 років. Під час торгів цінні папери "Газпрому" опускалися до позначки 90,21 рубля – найнижчої з 20 листопада 2008 року, втрачаючи в той момент майже 3%. Щоправда, цього разу до падіння призвели дії Китаю.

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