В районі Чорнобиля автівку 'зупинив' незвичайний птах (фото)

Реакція на яскраве спрямоване світло у цієї істоти дуже цікаве – вона може на деякий час втратити орієнтацію і залишитися нерухомою.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику сталася цікава подія - вчора ввечері автівку служби охорони заповідника просто на дорозі "зупинив" вальдшнеп - слуква лісова.

Як розповіли фахівці установи, птах досить довго стояв у калюжі, відпочивав і зовсім не поспішав залишати своє незвичайне місце відпочинку. Навіть світло фар його особливо не стривожило - слуква лише відвернула голову й продовжила спочивати.

Згодом, після фотосесії, нічний мандрівник зрештою вирішив, що автомобіль - достатньо переконливий аргумент звільнити дорогу: чемно відійшов убік і полетів шукати іншу калюжу, розповіли дослідники.

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"Чому саме калюжа? Цьогорічна спека та посуха суттєво висушили традиційні біотопи вальдшнепа. А тут після дощу утворилася невелика водойма - справжній "оазис" посеред пересохлого лісу. Вологий ґрунт і багнюка є саме тим середовищем, де цей кулик може добувати корм своїм довгим, тонким дзьобом", - кажуть фахівці.

За їхніми словами, слуква - переважно нічний птах. У сутінках та вночі вона залишає лісові сховища та вирушає у пошуках корму на відкриті ділянки - луки, пасовища, поля.

За інформацією орнітологів, реакція слукви на яскраве спрямоване світло в темряві дуже цікаве - засліплений птах може на деякий час втратити орієнтацію і залишитися нерухомим. Саме цю особливість дослідники використовують під час нічного відлову для кільцювання.

Йдеться, що слуква має надзвичайно специфічну будову голови: її очі розташовані високо й зміщені назад, забезпечуючи дуже широкий огляд - не лише вперед, а й убік та навіть назад. Це чудова адаптація для своєчасного виявлення хижаків.

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