Чи готові українці до акцій протесту (опитування)

40% опитаних громадян готові особисто відстоювати свої права та інтереси шляхом участі в акціях протесту, 52% - не готові, ще 8% - не змогли відповісти на питання, ідеться в повідомленні Соціологічної групи «Рейтинг», переданому УНІАН.

Найвища готовність до протестів на Заході (51%), Півночі (45%) та Центрі (43%) України. Значна частина людей готові вийти на акції протесту також і на Сході (36%), Донбасі (33%) та Півдні (29%). Серед виборців найвища готовність до протестів серед прихильників «Свободи» та «Батьківщини», а також Громадянської позиції та Фронту змін. Найнижча – Партії регіонів.

Соціальні теми, за даними опитування, здатні збурити людей на акції протесту значно більше, ніж політичні чи ідеологічні.

Серед ключових теми, які «можуть змусити громадян вийти на вулицю для участі в акціях протесту (мітингах, демонстраціях, пікетуваннях)» названо такі: зростання цін (38%), невиплата заробітної плати (32%), підвищення комунальних тарифів (29%) та масове скорочення робочих місць (26%).

Дещо менше можуть мобілізувати громадян на протести підвищення пенсійного віку (18%), запровадження платної медицини (14%), збільшення витрат на утримання високопосадовців (13%). А також згортання демократії (9%), порушення політичних прав і свобод (8%), підвищення плати за навчання у вищих навчальних закладах (8%), здача національних інтересів у відносинах з Росією (7%), скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель (6%), політичні репресії проти опозиції (4%).

Водночас 34% опитаних у жодному разі не візьмуть участі в акціях протесту.

Підвищення цін більше за інші регіони може мобілізувати на протести Центр, підвищення комунальних тарифів – Північ, невиплата зарплат і скорочення робочих місць – Схід та Північ, підвищення пенсійного віку та скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель – Південь, запровадження платної медицини – Північ, згортання демократії, свободи слова, політичних прав і свобод громадян, а також здача національних інтересів – Захід.

Донбас залишається найбільш стриманим щодо протестів регіоном – майже половина опитаних за будь-яких дій влади не вийдуть на протести. Хоча й тут близько третини готові протестувати, найбільше – у разі підвищення цін та комунальних тарифів, а також скорочення робочих місць і невиплати зарплати.

Якщо найближчим часом у Києві знову збереться Майдан, 36% опитаних підтримають його, 47% - ні. 17% - не змогли визначитися. Найбільше новий Майдан готові підтримати мешканці Заходу, Півночі та Центру. Крім того, новий Майдан може підтримати майже кожен п’ятий мешканець Півдня й Донбасу.

Серед громадян, котрі підтримують новий Майдан, 38% вважають, що його очолити може Юлія ТИМОШЕНКО, 20% - Арсеній ЯЦЕНЮК, 15% - Олег ТЯГНИБОК, 14% - Віталій КЛИЧКО, 8% - Анатолій ГРИЦЕНКО, 8% - інші політики. Водночас 13% відповіли, що жоден з політиків не може очолити новий Майдан, 16% - не визначились.

Ю.Тимошенко визнана як найбільш імовірний лідер нового Майдану в усіх без винятку регіонах, найбільше – на Заході, найменше – на Півдні.

Відносна більшість опитаних – 47% – з тих, які підтримують новий Майдан, вказали, що в разі якщо вони стануть його безпосередніми учасниками, протестуватимуть стільки, скільки потрібно, аби висунуті вимоги були виконані. 5% опитаних заявили, що готові стояти близько місяця, 8% - близько тижня. Водночас кожен п’ятий братиме участь у Майдані день або кілька днів.

Опитування проводилося 30 березня – 9 квітня 2011 року в усіх областях України. Похибка не перевищує 2,2%.