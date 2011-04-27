Комуністи оцінили відрізану голову Сталіна в 430 тисяч

Запорізькі комуністи вимагають стягнути з членів ВО «Тризуб», які відпиляли голову від бюста Сталіна, більш як 430 тис. грн. матеріального і морального збитків, завданих Запорізькому обкому КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну вимогу озвучив сьогодні на черговому засіданні Жовтневого райсуду Запоріжжя представник обкому КПУ Віктор БЄЛІКОВ.

«У результаті пошкодження пам`ятника парторганізації комуністів Запорізької області завдано матеріального збитку на суму, що перевищує 374 тис. грн., а також моральний збиток, який оцінено позивачем у 62 тис. грн.», - заявив В.БЄЛІКОВ, відзначивши, що «пошкодження пам`ятника Сталіну мало негативні наслідки для іміджу і ділової репутації партійної організації».

За словами адвоката одного з підсудних Володимира САНЖАРЕВСЬКОГО, «документи, надані позивачем, мають масу юридичних ляпів».

Крім того, сказав адвокат, комуністи включили до суми збитку низку «дивних пунктів». «Комуністи внесли до матеріального збитку навіть кашу, якою годували ветеранів, мабуть, на відкритті пам`ятника», - пояснив В.САНЖАРЕВСЬКИЙ.

Заслухавши позивача, суд оголосив перерву до 24 травня.

Довідка УНІАН. Бюст Сталіна у Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст, відрізавши голову. Новорічної ночі вчинено вибух на території обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник було повністю зруйновано.

Правоохоронні органи за підозрою у пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали більш як 10 членів ВО "Тризуб".

13 квітня Жовтневий райсуд Запоріжжя відпустив з-під арешту членів ВО «Тризуб» на поруки народних депутатів від «Нашої України».