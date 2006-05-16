ЦВК продовжуватиме рееструвати депутатів

Чергове засідання Центральної виборчої комісії відбудеться завтра, 17 травня, о 16.00 (площа Лесі Українки, 1, другий поверх, прес-центр ЦВК).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, планується, що до порядку денного буде включено, зокрема, питання про реєстрацію народних депутатів України, обраних 26 березня 2006 року.

Акредитація на захід триватиме до 14.00 17 травня за телефонами: 256-81-72, 286-80-71. Акредитація обов’язкова.