«Батьківщина»: ГПУ брутально порушує закони і право Тимошенко на захист

У партії «Батьківщина» заявляють, що Генеральна прокуратура України брутально порушує законодавство України та право людини на захист, не допускаючи народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА як захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у справі щодо газових угод 2009 року.

Про це йдеться у переданій УНІАН правовій позиції юридичного департаменту ВО «Батьківщина».

У партії наголошують, що заява про допуск захисника була мотивована, зокрема, рішенням Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року, відповідно до якого "міжнародно-правові акти передбачають право кожного обвинуваченого захищати себе особисто або через вільно вибраного ним на власний розсуд захисника з-поміж юристів, які можуть надати ефективний правовий захист. «Ці положення міжнародно-правових актів щодо права фізичної особи на захист від обвинувачення відтворені у положеннях частини першої статті 59 Конституції України, які закріплюють право кожної фізичної особи на правову допомогу і право вільного вибору захисника з метою захисту від обвинувачення", - зазначається у рішенні КС.

Заява про допуск захисника також була мотивована тим, що законом "Про статус народного депутата України" народним депутатам України заборонено займатись адвокатською діяльністю. Саме тому, наголошують в партії, на сьогодні С.ВЛАСЕНКО не здійснює та під час захисту Ю.ТИМОШЕНКО не здійснюватиме адвокатської діяльності, оскільки є народним депутатом України.

В юридичному департаменті партії також зауважили, що, відповідно до вимог статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, захисниками можуть бути адвокати, інші спеціалісти в галузі права, близькі родичі. Відповідно до вимог закону "Про адвокатуру", адвокатською діяльністю займаються лише адвокати. «Ані інші спеціалісти в галузі права (які не мають свідоцтва на право на заняття адвокатською діяльністю), ані близькі родичі обвинуваченого, підсудного і т.д. (які, до речі, згідно із КПК України, навіть не зобов’язані мати будь-якої юридичної освіти) не здійснюють та не можуть здійснювати адвокатської діяльності, будучи захисниками в кримінальному процесі», - наголосили у юридичному департаменті ВО “Батьківщина”.

Юристи партії також підкреслили, що зазначеної позиції притримується і Конституційний Суд України в рішенні від 16 листопада 2000 року. Зокрема, відповідно до висновків, викладених у резолютивній частині вищезазначеного рішення Конституційного Суду України, "кожен є вільним у виборі захисника своїх прав".

Вищенаведене, на переконання юристів, свідчить про те, що поняття "адвокатська діяльність" не є тотожним поняттю здійснення функцій захисника в кримінальному процесі та не є тотожним поняттю надання правової допомоги. «Таким чином, здійснюючи дії із захисту Юлії ТИМОШЕНКО та надаючи правову допомогу у якості не адвоката, а "іншого спеціаліста в галузі права" (як це зазначалось в заяві про допуск), народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО не буде здійснювати адвокатської діяльності та, відповідно, на ці дії не будуть розповсюджуватись обмеження та заборони, передбачені пп.5 част.1 ст. 3 Закону України "Про статус народного депутата України", - говориться в повідомленні.

Юридичний департамент ВО «Батьківщина» вважає, що, не допускаючи народного депутата України С.ВЛАСЕНКА до захисту Ю.ТИМОШЕНКО, «Генеральна прокуратура України брутально порушує чинне законодавство України та право людини на захист від надуманого кримінального переслідування, гарантоване Конституцією України та чинними міжнародними угодами та зобов’язаннями України».

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів у 2009 році.

Генпрокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО у залученні С.ВЛАСЕНКА до справи щодо газових угод як її захисника.

Сьогодні, 4 травня, лідер партії «Батьківщина» вкотре подала до Генпрокуратури клопотання про залучення С.ВЛАСЕНКА як її захисника у кримінальній справі щодо укладення газових угод з Росією у 2009 році.