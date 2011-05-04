Регіонали готові вивернути кишені заради червоних прапорів
Колесніченко чекає заявок
Народний депутат України (фракція Партії регіонів) Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявляє, що депутати від Партії регіонів готові заплатити за виготовлення копій прапора Перемоги для органів влади і місцевих рад.
Про це повідомляє прес-служба В.КОЛЕСНІЧЕНКО.
В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що висловлювання ряду опозиційних політиків про нібито відсутність у бюджеті необхідних коштів для закупівлі копій прапора Перемоги є спекуляціями, які переслідують мету перешкодити гідному вшановуванню ветеранів Великої Вітчизняної війни. За його словами, «в останні дні кілька опозиційних партій і політиків розкручують тему про те, що у них, у підконтрольних ним органів влади і місцевих рад Західної України немає грошей на виготовлення копії прапора Перемоги». Депутат підкреслив, що у ЗМІ «запускаються абсолютно міфічні цифри про нібито мільйонну вартість виготовлення прапорів».
В.КОЛЕСНІЧЕНКО запропонував усім органам влади і місцевим радам Західної України, яким не вистачає коштів на прапор Перемоги, оперативно і невідкладно сформувати заявку на його ім`я про необхідну кількість копій прапора. За його словами, найближчим часом всі заявки «будуть розглянуті і задоволені на безкоштовній основі, як донорська допомога з метою розміщення прапора Перемоги разом з державним прапором на державних установах».
При цьому народний депутат відзначив, що необхідні кошти на придбання прапорів будуть виділені з його особистої зарплати, а також зарплат інших народних депутатів – членів парламентської фракції Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.” (про порядок офіційного використання копій прапора Перемоги).
Законом передбачено встановлення копії прапора Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса.
Окрім того, передбачається офіційне підняття у День Перемоги копій прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) разом з Державним прапором України.
Сьогодні, 4 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоних прапорів під час святкових заходів до Дня Перемоги, як тільки документ надійде йому на підпис.