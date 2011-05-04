Європол проти спрощення візового режиму з країнами колишнього СРСР

Поліцейське агентство Європейського Союзу - Європол - попереджає про можливі негативні наслідки скасування візового режиму для балканських країн і країн колишнього СРСР.

Як передає Радіо «Свобода», в черговому звіті Європолу (текст англ.), оприлюдненому сьогодні, наголошується, що злочинні угрупування з балканського регіону, Туреччини та країн колишнього СРСР можуть скористатися перевагами вільного переміщення.

Як потенційні загрози такого роду в доповіді названо можливе в майбутньому спрощення візового режиму з Росією, Україною, Молдовою та Грузією.

Експерти Європолу також рекомендують не поспішати з включенням Румунії та Болгарії в Шенгенську зону.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму в червні 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.

5-6 травня в Брюсселі відбудуться переговори з Єврокомісією щодо внесення змін до Угоди між Україною і Європейським Союзом про спрощення оформлення віз. Переговори стосуються розширення категорій українців, які зможуть користуватися візовими спрощеннями.

26 квітня цього року Франція та Італія виступили з ініціативою переглянути Шенгенську угоду з тим, щоб надати країнам-членам право відновлювати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах у разі проблем із припливом мігрантів через один із зовнішніх кордонів.