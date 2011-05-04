Мер Донецька: Пам'ятники Сталіну і Леніну не суперечать європейським цінностям

Влада Донецька виступає проти ідеї знесення пам`ятників Леніну і Сталіну напередодні футбольного чемпіонату Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції.

Пропозицію журналіста знести пам`ятники радянської доби перед прибуттям до Донецька гостей Євро-2012 О.ЛУК`ЯНЧЕНКО назвав такою, що суперечить європейським цінностям.

«Ні, цього не буде. Європейські цінності не дозволяють зносити пам`ятники під заходи. Ви мене вибачте, чому Німеччина сьогодні з Марксом?! Я можу назвати цілу низку пам`ятників таким же діячам, і вони ні у кого не викликають запитань», - заявив міський голова Донецька.