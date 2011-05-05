Українське радіо говоритиме про війну з Москвою і Мінськом

До 66-ї річниці Перемоги Українське радіо проведе радіомости між Києвом та столицями Росії і Білорусі – Москвою та Мінськом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної радіокомпанії України, у річницю Перемоги Українське радіо пропонує поговорити про те, як єднає покоління пам’ять про Велику Вітчизняну війну; що спільного в нашій оцінці тих подій, а що історики та політики України, Росії, Білорусі сприймають по-різному?

Зокрема, 6 травня о 17.10 до спілкування запрошують журналісти Національної радіокомпанії України та Радіо Росії, а 9 травня, у День Перемоги, о 17.15 на зв’язку з НРКУ буде Білоруське радіо.

За словами генерального директора Національної радіокомпанії України Тараса АВРАХОВА, наш спільний обов‘язок – «забезпечити передання високого сенсу 9 Травня».

«Нівелювання святинь, патріотичних помислів - це злочин, за який належало б карати, та нині, вочевидь, актуальніша інша задача: донести до наступних поколінь не пропагандистські гасла, а світлу пам‘ять про покоління переможців у тій війні, їхній біль та самовідданість. Власне, про розуміння і – як наслідок – про порозуміння, зв‘язок між втратою моральних орієнтирів та лихоліттям, про наступність поколінь ми і говоритимемо з російськими та білоруськими колегами та слухачами», - сказав Т.АВРАХОВ.

Крім того, додав він, щоб і молоде покоління українців знало про Перемогу не лише з підручників історії чи не завжди якісних та не завжди художніх кінострічок, у ці передсвяткові дні до ефірних студій Національної радіокомпанії запрошено справжніх учасників бойових дій, тих, хто дійсно має що розповісти.

Приміром, поінформував Т.АВРАХОВ, у програмі «Історія, що стає легендою», яка вийде в ефір Першого каналу Українського радіо 9 травня о 9.15, представники чотирьох поколінь українців через власні спогади та розуміння перемоги спробують осягнути велич подій травня 1945 року для кожного повоєнного покоління.