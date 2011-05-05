Українське радіо говоритиме про війну з Москвою і Мінськом

13:09, 05 травня 2011
Політика
2366 0

Аврахов: Нівелювання святинь - це злочин

До 66-ї річниці Перемоги Українське радіо проведе радіомости між Києвом та столицями Росії і Білорусі – Москвою та Мінськом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної радіокомпанії України, у річницю Перемоги Українське радіо пропонує поговорити про те, як єднає покоління пам’ять про Велику Вітчизняну війну; що спільного в нашій оцінці тих подій, а що історики та політики України, Росії, Білорусі сприймають по-різному?

Зокрема, 6 травня о 17.10 до спілкування запрошують журналісти Національної радіокомпанії України та Радіо Росії, а 9 травня, у День Перемоги, о 17.15 на зв’язку з НРКУ буде Білоруське радіо.

За словами генерального директора Національної радіокомпанії України Тараса АВРАХОВА, наш спільний обов‘язок – «забезпечити передання високого сенсу 9 Травня».

«Нівелювання святинь, патріотичних помислів - це злочин, за який належало б карати, та нині, вочевидь, актуальніша інша задача: донести до наступних поколінь не пропагандистські гасла, а світлу пам‘ять про покоління переможців у тій війні, їхній біль та самовідданість. Власне, про розуміння і – як наслідок – про порозуміння, зв‘язок між втратою моральних орієнтирів та лихоліттям, про наступність поколінь ми і говоритимемо з російськими та білоруськими колегами та слухачами», - сказав Т.АВРАХОВ.

Крім того, додав він, щоб і молоде покоління українців знало про Перемогу не лише з підручників історії чи не завжди якісних та не завжди художніх кінострічок, у ці передсвяткові дні до ефірних студій Національної радіокомпанії запрошено справжніх учасників бойових дій, тих, хто дійсно має що розповісти.

Приміром, поінформував Т.АВРАХОВ, у програмі «Історія, що стає легендою», яка вийде в ефір Першого каналу Українського радіо 9 травня о 9.15, представники чотирьох поколінь українців через власні спогади та розуміння перемоги спробують осягнути велич подій травня 1945 року для кожного повоєнного покоління.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter