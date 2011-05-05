Грузія запрошує 30 українців у молодіжний табір

Генеральний секретар Організації за демократію й економічний розвиток – ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ відзначає важливість активного залучення представників молоді до реалізації спільних проектів.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, про це В.ЧЕЧЕЛАШВІЛІ заявив на Молодіжному форумі ГУАМ, який відбувся 2-4 травня в Тбілісі.

У своєму виступі він поінформував учасників форуму про пріоритети організації, процес розробки й реалізації проектів і програм співпраці. При цьому він звернув особливу увагу на важливість активного включення в ці процеси молоді держав - членів ГУАМ.

На форумі було обговорено питання молодіжного руху ГУАМ, розглянуто перспективні проекти і програми співпраці. Учасники домовилися рекомендувати відповідним урядовим установам призначити представників, відповідальних за співпрацю у сфері молодіжної політики.

Сторони домовилися провести в Секретаріаті ГУАМ у Києві зустріч експертів для підготовки пропозицій з формування й імплементації молодіжної політики. Відповідно до попередньої домовленості, проект буде представлено UNICEF для можливого фінансування.

Під час форуму відбулися презентації низки неурядових організацій, які домовилися про подальшу співпрацю, особливо виділивши пріоритет співпраці з європейськими молодіжними організаціями.

Учасники форуму подякували грузинській стороні за пропозицію направити по 30 представників від кожної країни в молодіжний табір «Анакліа» на 10 днів у серпні цього року. При цьому уряд Грузії візьме на себе всі витрати з перебування там молодіжних активістів ГУАМ.