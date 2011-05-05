Регіонали просто хотіли зробити «добре» ветеранам та комуністам?

Вивішування в Україні червоних прапорів у День Перемоги не приведе до розколу суспільства.

Таку думку висловив народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Я вважаю, що раптово піднята тема прапорів – надумана, спекулятивна. Ця нікому не потрібна дискусія штучно вкинута у маси. Причому зроблено це з особливим цинізмом – напередодні святого для всіх нас свята – Дня Перемоги», - вважає С.КІВАЛОВ.

На думку народного депутата, червоний прапор – це історія, з якою «у наших батьків і дідів пов`язане їхнє героїчне минуле». С.КІВАЛОВ також підкреслив, що до розколу в суспільстві, до масових безладів сам по собі прапор привести ніяк не може.

«Адже якщо ветеран, який пройшов усю війну, вивісить у себе на балконі червоний прапор - кому від цього буде погано? До того ж червоний прапор - символ Комуністичної партії. А КПУ є у нас і сьогодні. А безлади і розкол можуть відбутися лише тоді, коли в них хтось зацікавлений, коли вони добре підготовлені», - вважає С.КІВАЛОВ.

Він також висловив думку, що в Україні є політичні сили, які «дуже погано себе почувають, коли в країні все нормально», і їм необхідно розхитувати ситуацію зсередини.

«Загалом, сценарії відомі. І прапор, хоч би якого кольору він був, тут зовсім ні до чого. Було б краще, якби ці крикуни поцікавилися, наскільки наші діти і онуки знають історію Великої Вітчизняної війни. Чи знають вони, якою ціною далася нам ця Перемога? Чи знають вони, що багато нинішніх школярів вважають націоналізм і патріотизм - синонімами? Ось про що варто задуматися. Я вважаю, що влаштовувати публічну прочуханку червоному прапору, а значить, і нашій пам`яті, тим більше - напередодні Дня Перемоги – щонайменше, соромно. І непатріотично», - резюмував народний депутат.