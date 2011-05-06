АП відправила «червонопрапорний» закон на експертизу в Кабмін і Мін’юст

До Адміністрації Президента України надійшов ухвалений Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги).

"Згідно з установленим порядком про підготовку законів на підпис Президентові України, цей документ направлений Адміністрацією Президента до Кабінету міністрів та Міністерства юстиції України", - повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

"Після того, як будуть отримані відповідні експертні висновки, закон буде поданий на підпис Президенту України", - йдеться у коментарі С.ЛЬОВОЧКІНА, переданому агентству УНІАН.

Як повідомлялося, Закон про внесення змін до Закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги) парламент прийняв 21 квітня.

5 травня документ підписав голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Згідно з Розпорядженням Президента "Про порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України" (від 30 травня 1997 р. № 221), копії прийнятих парламентом законів надсилаються до Кабінету міністрів України для експертизи.

Кабінет міністрів у семиденний строк повертає опрацьовану копію закону. Її візують прем`єр-міністр України, а також міністр, до компетенції якого належать питання, що регулюються цим законом. Підпис ставить також Міністр юстиції України, і повідомляє про зауваження і пропозиції щодо підпису або ветування закону.

У випадку, якщо зауважень до закону немає, оригінал візується главою Адміністрації Президента України, заступником глави Адміністрації з правових питань, керівником Державно-правового управління і, разом з копією закону, завізованою членами уряду, передається на підпис Президенту України.