Янукович вважає Львів містом, де зароджувалася вільна українська думка
Принаймні, на офіційному сайті так написано
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає Львів містом, де зароджувалася вільна українська думка, утверджувалася висока духовність та формувалася державницька традиція.
Про це глава держави сказав у привітанні львів’янам з нагоди 755-річчя від заснування міста Львова.
Текст привітання розміщено на офіційному сайті Президента України.
«Кожна країна має міста, які забезпечують їй фундамент духовності і державності, зберігають історичну пам’ять поколінь. Львів для України є одним із таких центрів», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ у своєму привітанні.
Він зазначив: «Львів за свою 755-літню історію належав різним державам та імперіям. Але за будь-яких умов місто не втрачало політичної ваги та української самобутності. Багато поколінь львів’ян формували європейський колорит рідного міста, унікальні, властиві лише Львову, культурні традиції».
На його переконання, Львів є унікальним не тільки через прекрасну архітектуру. «Насамперед місту Лева вдалося піднестися і століттями утримувати позиції завдяки своїм мешканцям та уродженцям. В усі часи львів’яни відзначалися активністю, принциповістю та небайдужістю. І сьогодні львівська громада стоїть на варті національних інтересів України. Така позиція викликає повагу та розуміння», - говориться у привітанні глави держави.
В.ЯНУКОВИЧ побажав львів’янам сильного духу та процвітання.