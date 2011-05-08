Янукович: Україна була епіцентром Другої світової війни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна готова долучитися до міжнародних програм із забезпечення стабільності та безпеки у світі.

Про це йдеться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА до співвітчизників у зв`язку з відзначенням 8 та 9 травня днів пам`яті і примирення, текст якого оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Він нагадав, що 22 грудня 2004 року Генеральна асамблея Організації Об`єднаних Націй проголосила 8 та 9 травня днями пам`яті і примирення, покликаними привернути увагу світової спільноти до важливості вшанування всіх жертв Другої світової війни, утвердження ідей миру.

За словами Президента, нескінченним є мартиролог цього найстрашнішого в історії людства воєнного протистояння – близько 60 мільйонів безневинних жертв. За право на життя була сплачена дорога ціна. Усім нам треба пам`ятати невимовно страшні цифри статистики: втрати України у Другій світовій війні оцінюються більш ніж у 10 мільйонів життів. Цей скорботний перелік і донині неповний.

“Україні, яка була епіцентром тієї світової трагедії, особливо добре відома ціна війни і миру. Наша пам`ять кличе до осмислених і відповідальних дій заради того, щоб подібне ніколи не повторилося”, - зазначив глава держави.

За його словами, підтверджуючи свою прихильність до основних принципів ООН, Україна прагне жити у мирі і злагоді з усіма країнами і народами, на це спрямована державна політика і дії суспільства. “Ми відкриті для активного співробітництва на рівноправних засадах, для повномасштабної участі в існуючих програмах забезпечення стабільності та безпеки і готові долучитися до нових міжнародних мирних ініціатив. Це наш обов`язок перед усіма жертвами війни. Сьогодні у скорботному мовчанні ми низько схиляємо голови перед полеглими. Вічна їм пам`ять”, - наголосив Президент.