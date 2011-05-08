Патріарх Кирил взяв участь у церемонії на Меморіалі Слави

Предстоятель Російської православної церкви, патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛ сьогодні у Харкові взяв участь в урочистій церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави в Лісопарку і вшанував пам`ять загиблих радянських воїнів хвилиною мовчання.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії покладання квітів до Меморіалу Слави також взяли участь віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, вікарій Харківської єпархії (УПЦ МП) архієпископ Ізюмський ОНУФРІЙ, Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, генеральний консул Росії в Харкові Всеволод ФІЛІПП.

Після церемонії покладання вінків патріарх КИРИЛ звернувся до присутніх з пастирським словом.

Як повідомляв УНІАН, предстоятель РПЦ, патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ прибув до України 6 травня для участі в урочистостях з нагоди 60-річчя митрополита Донецького і Маріупольського (УПЦ МП) ІЛАРІОНА та 90-річчя Митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ МП) НИКОДИМА. 6 травня він відслужив літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Донецьку.

7 травня патріарх КИРИЛ прибув до Харкова, де відвідав Свято-Благовіщенський кафедральний собор і взяв участь в урочистій Академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ МП) НИКОДИМА.

Сьогодні вранці патріарх відслужив Божественну літургію на площі Свободи у Харкові.