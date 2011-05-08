Патріарх Кирил закликав не зазіхати на пам'ять про війну

Предстоятель Російської православної церкви, патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ закликав не «зазіхати на пам`ять про Велику Вітчизняну війну шкідливими вигадками».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у промові до харків’ян після урочистої церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави в Лісопарку.

«Блаженний той, хто душу свою віддав за ближніх своїх. На цьому й грунтується шанування подвигу тих, хто помер, захищаючи Вітчизну свою. Нехай же пам`ять йде з роду в рід, нехай ніхто і ніколи не наважиться зазіхати на цю пам`ять шкідливими вигадками, убогими, карикатурними, образливими нападками», - сказав патріарх КИРИЛ.

«Біля Меморіалів, присвячених загиблим у Великій Вітчизняній війні, - сказав глава РПЦ, - особливо гостро розумієш, наскільки глибока рана, нанесена війною, на тілі всього нашого народу. Наскільки глибока рана в пам`яті українців, росіян, білорусів, всіх тих, хто разом боровся, захищаючи у той час єдину Вітчизну, хто разом боровся із самим страшним і небезпечним ворогом, який мав намір силою змінити світ за своїм зразком».

Патріарх КИРИЛ привітав з Днем Перемоги присутніх ветеранів.

«Ви пам`ятаєте той час не з книжок, не з розповідей, ви його пережили, ви залишилися жити. Вам Господь дає довголіття, незважаючи на те, що життєвий шлях ваш був важким. І найголовніша ваша місія, ваше головне завдання - це свідчити про подвиг народу, про подвиг вічний. І в повазі до цього подвигу виховувати нові покоління людей. Нехай Господь вас зберігає на багато благих років. Нехай Господь охороняє Русь святу, Росію, Білорусь, Молдову, інші країни, весь світ нехай Господь береже від страшних воєн, міжусобних бійок, від людських страждань. Многая вам всім і благая літа!», - наголосив патріарх.