Ймовірність повторення японського землетрусу - 90%

Японія не має наміру відступати від запланованого курсу розвитку атомної галузі країни, незважаючи на кризу, що триває на аварійній АЕС "Фукусіма-1". Таку заяву зробив заступник генерального секретаря уряду Японії Йошито Сенгоку в ефірі телеканалу NHK. За його словами, "розвиток атомної енергетики - один з основних напрямів національної політики"

Й.Сенгоку також заявив, що робота трьох реакторів на АЕС "Хамаока" в центральному регіоні країни буде припинена, проте решта реакторів цієї АЕС працюватимуть у колишньому режимі.

Напередодні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, прем`єр-міністр Японії Наото Кан звернувся до оператора АЕС "Хамаока" - Chubu Electric Power Co. - з проханням відключити один і припинити діяльність двох реакторів станції, доки компанія не збудує захисні споруди, здатні забезпечити ядерний об`єкт у разі землетрусу або цунамі. За словами Н.Кана, ймовірність повторення в найближчі 30 років руйнівного землетрусу, подібного до того, який у березні ц.р. призвів до найбільшої в історії країни атомної кризи, становить 90%. Тому, вважає прем`єр-міністр Японії, недостатньо захищена на випадок природних катаклізмів АЕС "Хамаока" становить "серйозну небезпеку" для країни.