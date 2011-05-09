«Серп і молот – смерть і голод!»: у Франківську пройшла акція протесту

В Івано-Франківську ВО «Свобода» провела акцію протесту проти використання червоних прапорів.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати різних рівнів від ВО «Свобода» зранку зібралися біля пам’ятника Івану Франку на акцію протесту. Вони тримали у руках свою партійну символіку і державні прапори з чорними стрічками. Коли повз місце їхньої акції проходили студенти на віче з державними прапорами з нагоди Дня Перемоги, то “свободівці” скандували: «Ганьба!».

Згодом активісти ВО “Свобода” мали намір колоною пройти Меморіального цвинтаря, де мало відбутися віче до Дня Перемоги, організоване владою.

На чолі колони “свободці” тримали транспаранти: “Геть червоні ганчірки!”, “Геть червону символіку!”, скандували: «Серп і молот – смерть і голод!», «Комуняку – на гілляку!», «Слава нації – смерть ворогам!», «Бандера – наш герой!» тощо.

Працівники спецпідрозділів «Беркут» і «Грифон» перекрили їм дорогу. Члени ВО “Свобода” нагадали правоохоронцям, що мають дозвіл міськвиконкому на проведення акції, крім того, вони є депутатами обласної і міської рад, і що це «мирна акція». Спочатку їм вдалося прорвати стрій правоохоронців і пройти ближче до місця проведення офіційного заходу. Пізніше представники ВО “Свобода” поодинці проривались ближче до цвинтаря.

Проте лише після завершення офіційних урочистостей “свободівці” змогли пройти вільно повз цвинтар і рушити до Меморіального скверу за драмтеатром. По дорозі їх намагались провокувати невідомі, що ледь не призвело до сутичок, але міліція не допустила конфлікту.

У Меморіальному сквері біля пам’ятника «Полеглим за волю України воякам Української повстанської армії, першої української дивізії «Галичина» та членам ОУН» представники ВО “Свобода” поклали квіти і помолилися за загиблих.

Потім на короткому мітингу секретар Івано-Франківської міськради Руслан МАРЦИНКІВ наголосив, що влада «намагається поділити суспільство і тому провокує червоними прапорами».

«Замість панахид влада організовує дні побєд, - сказав Р.МАРЦИНКІВ. – Влада забула, що 35 тисяч прикарпатців були виселені у Сибір. Тому ми повинні перейняти естафету української національної ідеї і дати відсіч намаганням впровадити в Україні “Русский мир” та “нову русскую империю”. Влада не вічна, вона згине, якщо ми не мовчатимемо».

Завершилася акція, у якій взяли участь майже тисяча осіб, виконанням Державного Гімну України.