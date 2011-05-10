У Львові скликають позачергову сесію облради

Голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина СЕХ стверджує, що губернатор Львівщини Михайло ЦИМБАЛЮК написав заяву про відставку сьогодні вранці під час розмови з депутатами обласної та міської рад від «Свободи» про події у Львові 9 травня.

Про це УНІАН повідомила сама І.СЕХ.

За її словами, М.ЦИМБАЛЮК написав заяву у присутності депутатів і представників ЗМІ.

І.СЕХ повідомила, що сьогодні група депутатів від ВО «Свобода» зустрілася з губернатором і вимагала, аби він написав заяву про відставку, оскільки, за словами І.СЕХ, «вчорашні події у Львові, всупереч рішенню суду, відбулися під керівництвом облдержадміністрації».

«ЦИМБАЛЮК дурив обласну раду і розповідав, що неофашисти з «Родини» та «Русского единства» не приїхали у Львів, і жодних червоних прапорів не буде. Тобто, він був у змові з ними і очолював цю змову. Коли розпочалися бійки, ми телефонували йому, але він не брав трубку. Відповідальність за пролиту кров у Львові на ньому!», - заявила І.СЕХ.

Вона зауважила, що сьогодні під час зустрічі з М.ЦИМБАЛЮКОМ “свободівці” заявили, що вимагають його відставки «і не залишать кабінету, якщо він не напише заяву».

«Михайло ЦИМБАЛЮК хотів «перевести стрілки на правоохоронні органи за події 9 травня, однак ми сказали чітко, що відповідальність на ньому. Було привезено людей з інших областей, і він не міг цього не знати», - наголосила І.СЕХ.

Вона також повідомила, що в четвер відбудеться позачергова сесія Львівської обласної ради, під час якої депутати обговорюватимуть події 9 травня у Львові.

«Якщо М.ЦИМБАЛЮК таки не піде у відставку, ми розпочнемо безстрокові акції протесту по всій Львівщині, доки він не піде. Львівщині потрібен губернатор-господарник, а не губернатор-поліцай», - заявила І.СЕХ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 травня, після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були пов`язані георгіївські стрічки.