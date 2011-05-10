МЗС Росії обурив розтоптаний в Львові вінок

Влада не діяла, коли у Львові був розтоптаний вінок зі стрічкою кольорів російського державного прапора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ.

«Святкові церемонії у Львові, присвячені 66-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, були затьмарені рядом неприпустимих подій. З обуренням вимушені констатувати, що за фактичного невтручання влади бешкетуючи молодики відібрали у співробітників російського Генерального консульства у Львові і розтоптали вінок зі стрічкою кольорів російського державного прапора, який мав бути покладений до пам`ятника радянським воїнам на Пагорбі Слави», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

За його словами, російська сторона розраховує, що винні будуть знайдені місцевими правоохоронними органами і понесуть заслужене покарання, і надалі подібні ситуації будуть виключені з практики двосторонніх відносин.

Представник МЗС РФ також підкреслив, що 9 травня у Львові і у ряді інших місць у Західній Україні мали місце «витівки екстремістсько налаштованих націоналістичних сил, які переслідували і ображали ветеранів і громадян, для яких День Перемоги над фашизмом, – це святий день, день віддання почестей, пошани і вшанування тих, хто цю Перемогу і приніс Європі, звільнивши її від нацизму».

О.ЛУКАШЕВИЧ також заявив, що 9 травня в Україні спостерігалося грубе нехтування базовими нормами в області прав людини, зокрема тих, що витікають з Європейської конвенції з прав людини. «Розраховуємо, що українська влада неухильно дотримуватиметься відповідних міжнародних зобов`язань України у цій сфері», - зазначив він.

«Сподіваємося, що мудрий український народ не дозволить екстремістам порушити будівничу діяльність сучасної України, завдати шкоди поступальному розвитку плідної і взаємовигідної російсько-української співпраці», - додав О.ЛУКАШЕВИЧ.