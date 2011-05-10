Янукович доручив Генпрокурору розібратися з подіями у Львові

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ створити робочу групу для вивчення подій, що мали місце 9 травня у Львові під час святкування Дня перемоги.

Як повідомляє сайт президента, на думку глави держави, зазначена група, до складу якої доцільно залучити представників СБУ та МВС, також має дати правову оцінку виявленим фактам порушення прав і свобод людини.

За результатами діяльності робочої групи генеральний прокурор має “вжити заходів реагування відповідно до законодавства”, відзначає Президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2011 року міськрада Львова заборонила вивішувати червоні прапори в День Перемоги. 6 травня Львівський окружний адмінсуд заборонив проведення 9 травня в місті будь-яких масових заходів.

Незважаючи на це, 9 травня після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліцейським кийком розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали два члени міської організації Партії регіонів.