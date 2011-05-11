Бютівці хочуть чути Азарова

Фракція "БЮТ-Батьківщина" пропонує у п’ятницю, 13 травня, під час години запитань до уряду заслухати у Верховній Раді інформацію прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про заходи уряду із мінімізації зростання цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Погоджувальній раді сказав лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, останнім часом вся Україна спостерігає за галопуючим зростанням цін. «Тому прем’єр-міністр має викласти своє бачення, що буде робитися у країні з питань ціноутворення», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО додав, що М.АЗАРОВ має повідомити, які заходи вживаються для зупинення інфляції.