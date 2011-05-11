Бютівці хочуть чути Азарова
10:16, 11 травня 2011Політика
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У ВР обговорюють плани на п`ятницю
Фракція "БЮТ-Батьківщина" пропонує у п’ятницю, 13 травня, під час години запитань до уряду заслухати у Верховній Раді інформацію прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про заходи уряду із мінімізації зростання цін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Погоджувальній раді сказав лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.
За його словами, останнім часом вся Україна спостерігає за галопуючим зростанням цін. «Тому прем’єр-міністр має викласти своє бачення, що буде робитися у країні з питань ціноутворення», - сказав він.
І.КИРИЛЕНКО додав, що М.АЗАРОВ має повідомити, які заходи вживаються для зупинення інфляції.
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