Фракція НУ-НС теж пішла із сесійної зали ВР

Фракція НУ-НС пішла із сесійної зали Верховної Ради на знак протесту проти переслідування екс-міністра внутрішніх спав України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО нагадав, що фракція наполягає на запрошенні до парламенту генерального прокурора України Віктора ПШОНКМ та Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ для інформування про ситуацію навколо Ю.ЛУЦЕНКА.

М.МАРТИНЕНКО підкреслив: «Запобіжний захід, який вжитий до ЛУЦЕНКА, навіть неспівставний з тими звинуваченнями, по яких ще, до речі, не було розгляду в суді».

«Він не повинен знаходитись за ґратами уже п’ять місяців», - наголосив М.МАРТИНЕНКО.

За його словами, ті, хто бив битами рибалок, перебувають під підпискою про невиїзд, а не сидять за ґратами, і з цього можна зробити висновок, що «це політичне переслідування» Ю.ЛУЦЕНКА.

При цьому М.МАРТИНЕНКО наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО через голодування «схуд на 19,5 кілограмів» і «його життя в небезпеці».

«І сьогодні на знак протесту ми покидаємо зал засідань», - наголосив лідер фракції НУ-НС.