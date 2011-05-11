Гузар: Будь-яка країна або розвивається, або занепадає – третього не дано

Колишній глава Української греко-католицької церкви блаженний ЛЮБОМИР (ГУЗАР) вважає, що всі країни знаходяться лише в двох станах: занепаду чи розвитку.

Про це він сказав на зустрічі з молоддю у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки.

«Ніколи не було ідеальних ситуацій, ніколи не було ідеальних держав, немає ідеальних спільнот. Все знаходиться або в занепаді, або в розвитку. У природі теж є або розвиток, або загибель», - сказав блаженний ЛЮБОМИР.

За його словами, саме робота над розвитком дозволить створити краще майбутнє.

«Ми б хотіли бачити нашу державу, нашу церкву абсолютно досконалими. Але ми повинні бути реалістами та розуміти, що сьогодні не все так, як ми хотіли б бачити. Однак сьогодні є можливість будувати краще майбутнє, працювати в цьому напрямку», - підкреслив він.

Візит блаженного ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА) у Дніпропетровськ було здійснено на запрошення ректора Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки В. НОВІКОВА.

Попри відсутність широкого анонсування заходу, зал консерваторії був переповнений.

Також стало відомо, що колишній глава УГКЦ відмовився від перельоту бізнес-класом з Києва до Дніпропетровська. Попри поважний вік та пропозиції організаторів, Л. ГУЗАР обрав переліт економ-класом і проходив контроль в аеропорту разом із іншими пасажирами авіарейсів.

Блаженний ЛЮБОМИР очолив УГКЦ десять років тому після смерті свого попередника на престолі МИРОСЛАВА ІВАНА (ЛОБАЧЕВСЬКОГО). Він став першим предстоятелем церкви, якого обрав спеціальний Синод Єпископів після виходу церкви з підпілля та здобуття Україною незалежності.