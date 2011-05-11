Королевська - про ЖЕКи: поки одні гріють руки, інші замерзають

Час навести порядок у розрахунках за житлово-комунальні послуги, щоб люди платили лише за те, що реально отримують.

Про це заявила УНІАН народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина»), коментуючи ухвалення в першому читанні підготовленого нею законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги й підвищення якості їх надання» (№ 7099).

«Всім відомо, що якість послуг ЖКГ – украй низька. І комунальні господарства навіть не прагнуть її підвищувати. А навіщо? Адже за чинним законодавством споживачі все одно вимушені платити - незалежно від того, якої якості ці послуги, і чи надаються вони взагалі», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні комунальні господарства практично безконтрольні, вони зловживають своїм монопольним становищем, ігнорують вимогу закону проводити перерахунок платежів, якщо послуги не надавалися. Наприклад, коли відсутня гаряча вода, зі споживачів без газових лічильників стягується доплата за нібито використаний понад норму природний газ. І виходить як у приказці – «поки одні гріють руки, інші замерзають без тепла», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона підкреслила, що мета законопроекту – навести порядок у розрахунках за житлово-комунальні послуги, щоб люди і підприємства платили лише за ті послуги, які реально отримують.

Зокрема, пропонується ввести договірну основу у відносини між підприємствами комунального господарства й споживачами. «Споживач повинен мати вибір: платити за вже надану комунальну послугу, за передоплатою, або погоджуватися на планові платежі з подальшим перерахунком. І це повинно бути чітко записано в договорі», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Згідно із законопроектом, центральні органи виконавчої влади не лише відстежуватимуть стан розрахунків за комунальні послуги, але стежитимуть за тим, як дотримується порядок цих розрахунків.

Проект закону також зобов`язує комунальні господарства протягом одного місяця проводити перерахунок оплати за комунальні послуги в разі перерв із їх надання. Крім того, законопроектом передбачається заборонити комунальним господарствам вводити за своїм бажанням додаткові види послуг, не передбачені типовими договорами.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ухвалення законопроекту приведе до покращення якості надання комунальних послуг і підвищення прозорості в розрахунках за них.