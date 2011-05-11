У Печерському суді шосту годину зачитують "справу Тимошенко"

У Печерському районному суді Києва вже понад 5 годин зачитують матеріали Генеральної прокуратури, які стали підставою для порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Про це УНІАН повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Суддя зачитує другий том матеріалів, наданих Генеральною прокуратурою. Суддя повідомила, що після цього буде оголошено перерву до завтра», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО залишила засідання Печерського суду з розгляду її скарги про незаконність порушення кримінальної справи.

Вона заявила, що вважає фарсом судовий розгляд її скарги про незаконність порушення кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

«Цей суд перетворили на фарс. Так само, як у нас Генеральна прокуратура займається фарсом і політичними репресіями, так само суд, будучи департаментом Адміністрації Президента, теж займається фарсом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вона повернеться на тому етапі судового розгляду, коли сторони надаватимуть свої пояснення до матеріалів, які стали підставою для порушення кримінальної справи.