ВР завтра заслухає інформацію Генпрокуратури щодо Луценка

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про інформацію Генеральної прокуратури України щодо обставин тримання під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 354 із 390 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Інформацію Генпрокуратури парламент планує заслухати у п’ятницю, 13 травня.

Постанова набирає чинності з часу її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, учора Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проект постанови про заслуховування у ВР інформації генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо ситуації навколо екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.