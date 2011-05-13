Компанію Луценку у лікарні складе ще один екс-високопосадовець із СІЗО

Печерський районний суд Києва доручив керівництву слідчого ізолятору забезпечити медичне обстеження колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА із залученням лікарів та обладнання Київської лікарні швидкої медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином колегія Печерського райсуду сьогодні під час чергового засідання задовольнила клопотання В.ІВАЩЕНКА щодо необхідності проведення комплексного медобстеження, оскільки, як зазначив підсудний у своєму клопотанні, за останній місяць він вже втратив чутливість ступнів обох ніг.

Як зазначається у рішенні суду, зобов’язання забезпечити медобстеження покладено на керівництво СІЗО, а конвойна служба має доставити підсудного до Київської міської лікарні швидкої допомоги.

У свою чергу сторона обвинувачення заявила на судовому засіданні з приводу цього клопотання, що «не мала і немає ніяких суттєвих заперечень щодо обстеження стану здоров’я підсудного ІВАЩЕНКА». Однак при цьому зауважила, що такі заходи мають проводити «незалежні лікарі», оскільки, на думку представників прокуратури, медики головного військового госпіталю, які колись були підлеглими В.ІВАЩЕНКА, можуть поставитись до обстеження необ’єктивно.

На запитання суду, чи не заперечує прокуратура, якщо обстеження здійснюватиме медичний персонал лікарні швидкої допомоги, була отримана позитивна відповідь.

Водночас суд задовольнив прохання В.ІВАЩЕНКА перенести судове засідання через погане самопочуттям і необхідність пройти у зв’язку з цим комплексне обстеження.

Наступне судове засіданні у справі має відбутися 18 травня.

Як повідомлялося, у Київській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги наразі перебуває колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, якого туди перевели із СІЗО через погіршення стану здоров’я.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

7 квітня цього року Печерський райсуд Києва не задовольнив клопотання адвокатів про звільнення В.ІВАЩЕНКА з-під варти через погіршення стану його здоров’я.

18 квітня адвокат заявив, що керівництво медичної частини Київського СІЗО відмовляється зібрати консиліум лікарів для проведення ретельного дослідження стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА. «ІВАЩЕНКО декілька разів звертався до медчастини СІЗО з проханням провести консиліум медиків через погіршення стану здоров’я (він втратив чутливість пальців обох ніг), але відповіді досі не отримав», - сказав адвокат.