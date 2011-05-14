Азаров допускає заборону "Свободи" через події у Львові

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ допускає заборону Всеукраїнського об`єднання «Свобода» у зв`язку з подіями у Львові 9 травня.

Про це він заявив сьогодні ввечері в інтерв`ю «5 каналу».

«У цьому треба розібратися... У мене ще немає докладного звіту, але те, що я бачив по телевізору, безумовно, не красить цю партію. Постановка такого питання у світлі тих подій, безумовно, можлива», - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час, він ще раз підкреслив потребу в політичній стабільності для України, оскільки, за його словами, країна на даному етапі не може відволікатися від проблем економічного розвитку.

«Я не думаю, що до цього дійде», - зазначив М.АЗАРОВ, коментуючи ініціативу щодо заборони ВО «Свобода».

Також він заявив, що ознайомиться зі звітом Генеральної прокуратури щодо подій 9 травня у Львові і зробить свої висновки.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля відбулися сутички між представниками патріотичних сил, зокрема й ВО «Свобода», і особами, які святкували День Перемоги, - представниками проросійських партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

Міліція порушила 5 кримінальних справ за порушення громадського порядку під час заходів 9 травня у Львові.

10 травня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору створити робочу групу для вивчення подій, що мали місце 9 травня у Львові під час святкування Дня Перемоги.

11 травня генпрокурор Віктор ПШОНКА створив таку робочу групу, до якої увійшли представники Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ України.

Очолив робочу групу заступник генерального прокурора Віктор ВОЙЦИШЕН.