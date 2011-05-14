Данилишин: Україна може повторити шлях Грузії, Польщі, Сингапура

Новоутворена у Празі громадська організація Українська європейська перспектива, співзасновником і головою Ради якої є екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛІШИН, має намір об’єднувати потенціал українців, які живуть і працюють за кордоном, для робити з наближення України до Європейського Союзу шляхом налагодження більш тісних зв’язків між державами та поліпшення умов життя в самій Україні.

Про це заявили члени УЄП під час презентації організації, яка пройшла у Празі 12 травня, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

«Ми започатковуємо широкий громадянський рух з метою побудови європейської України - держави, де людина буде захищеною, де буде гарантована безпека її життю, правам і свободам, її майбутньому», - пыдкреслюэться у меморандумі, ухваленому УЄП.

Місія УЄП, йдеться у документі, - «створити команду з нового покоління лідерів, які мають безцінний досвід роботи в урядах розвинених країн, які не думають про хабарі, не мають обмежених ідей і здатні здійснювати реформи».

«До влади в Україні необхідно привести нове покоління професійних і порядних управлінців з європейським світоглядом, якісною закордонною освітою. Ми плануємо залучити колосальний потенціал закордонних співвітчизників, які вчились і працювали в розвинених країнах. Тоді Україна зможе повторити, а може, й перевершити шлях успіху Грузії, Польщі, Сінгапуру та багатьох інших лідерів сучасного світу», - йдеться у меморандумі.

Члени організації, серед яких, зокрема, вихідці з України, які з різних причин мешкають у Чехії, Австрії та інших станах ЕС, наголошують на тому, що європейський рівень життя це не тільки розвинута демократія, а й безпека кожної людини та захищеність її комфорту.

«Європейці живуть без страху – вони знають, що продукти якісні, правоохоронці – порядні, податки – незмінні, а пенсії – гарантовані. Саме безпека людини в найширшому розумінні є основою європейських стандартів життя. Вона звільняє людину від страху, дає громадянам життя без стресу і можливість бути щасливими. Тому в Європі на вулицях значно більше усміхнених людей, аніж в Україні», - зазначають вони у меморандумі організації.

Українці стануть насправді вільними, зазначають в УЄП, тоді, коли Україна стане Європою не за формою, а за змістом.

«Ми переконані, що за справу побудови Європи в Україні необхідно взятися широким загалом – це не справа купки політиків чи обмеженого кола громадських активістів. Кожен із нас має розпочати боротьбу за власну безпеку – боротися за якісні продукти, за чисте повітря, за ремонт під`їздів, будинків і доріг, за дотримання своїх прав, за якісну медицину, за справедливі податки і ефективну державу», - зазначається у меморандумі УЄП.

Довідка УНІАН. Українська європейська перспектива – це громадська організація, що об`єднує українців усього світу, які підтримують прозахідний курс розвитку України. Мета УЄП – консолідувати всіх українців, які живуть і працюють у Європі та Сполучених Штатах Америки, у Канаді та Австралії, які прагнуть бачити Україну правовою державою з високим рівнем життя, демократії та свободи слова.

Організацію створено на початку 2011 року у Празі. Один із співзасновників та голова Раді УЄП – єкс-міністр економіки України Б.ДАНИЛИШИН який отримав у 2010 році політичний притулок у Чехії.