Азаров заспокоює: держборг у 40% ВВП - це ще нічого

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає рівень державного боргу України в 40% ВВП далеким від критичного показника.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу» увечері 13 травня.

«У нас співвідношення – приблизно 40% наших гарантованих державою боргів по відношенню до ВВП... 40% - це великий рівень боргу, але він не є гранично небезпечним за міжнародною класифікацією. Такий рубіж настає, коли ми перевищуємо 60%. Ми ніколи його не перевищимо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він заявив, що наступного року рівень держборгу буде знижуватися за рахунок зростання ВВП і зменшення розміру боргу.