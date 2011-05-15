Комуністи й вітренківці запланували на 21 травня бійку в Одесі

Намічений активістами всеукраїнського об`єднання «Свобода» на 21 травня соціальний марш вулицями Одеси проти продажу землі вирішили зірвати низка проросійських організацій, що також подали слідом за «свободівцями» заявки на проведення своїх акцій у той же час у центрі Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер Одеської облорганізації Прогресивної соціалістичної партії України Ольга СОЛОВЕНКО оприлюднила заяву, в якій повідомила, що місцеві активісти ПСПУ також «мають намір 21 травня провести мирну акцію протесту за маршрутом від головного корпусу університету імені Мечникова й вулицями Пастера, Преображенській, Дерибасовській, Катерининській, Олександрівському проспекту, вулицям Жуковського й Маразлієвській до пам`ятника Тарасу Шевченку».

І не стала приховувати, що мета акції ПСПУ в той же час і за тим же маршрутом, що й активістів «Свободи», - «не допустити проведення ходи націоналістів 21 травня в Одесі й пропаганди нацизму, що проводиться партією «Свобода». Більш того, підкреслила О.СОЛОВЕНКО, вітренківці «вимагатимуть негайного ухвалення законів, що забороняють націоналістичну й націонал-фашистську ідеологію, політичні партії та рухи, створені на їх основі, притягнення до кримінальної відповідальності не лише носіїв цієї людиноненависницької ідеології, але й представників ЗМІ, які прямо або опосередковано її поширюють».

За словами начальника Управління внутрішньої політики Одеської міськради Альберта БАЙЖАНОВА, «примітно, що заявки на проведення ходи та мітингів 21 травня подали також місцеві осередки КПУ, «Родини», об`єднання «Дозор» та інших організацій, указуючи схожі цілі акцій: «не бажаємо, щоб профашистські молодчики чинили беззаконня в Одесі й принижували одеситів...» тощо».

З урахуванням цього, додав А.БАЙЖАНОВ, «ми поінформували про ситуацію, що склалася, керівництво Одеського міськУВД і маємо намір 16 травня провести зустріч із лідерами цих партійних і громадських організацій, щоб повідомити про неможливість проведення запланованих акцій в один і той самий день, причому іноді з перетином маршрутів запланованої ходи різними організаціями, що може викликати зіткнення учасників акцій». Якщо не вдасться знайти спільні підходи, можливо, доведеться звертатися до судових інстанції, зазначив А.БАЙЖАНОВ.

Тим часом, лідер одеської парторганізації «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО заявив, що його заявка була зареєстрована в канцелярії міськради першою серед організацій, що хотіли провести 21 травня свої акції, тому «Свобода» наполягатиме на проведенні її в призначений час у призначеному місці.

«Земельне питання в Україні зараз надзвичайно актуальне, - підкреслив він. - Очевидно, що влада, зокрема спровокованими львівськими подіями, прагне відвернути увагу суспільства від катастрофічних наслідків запланованих реформ і соціально-економічної ситуації в державі. Тому ми хочемо підняти український народ на боротьбу, показати, що є принципова, послідовна, відповідальна політична сили, яка бореться за встановлення справедливості».

«Намічений нами соціальний марш 21 травня в Одесі, - підкреслив П.КИРИЛЕНКО, - це реакція на прагнення кримінально-олігархічної системи відібрати в українців останнє, що залишилося, - землю й перетворити на батраків і жебраків на своїй, Богом даній землі».

Причому «ніякого відношення до львівських подій він не має, про що пишуть деякі ЗМІ. Він планувався ще два місяці тому. Оскільки марш проводиться напередодні Дня героїв – 23 травня, то кращим способом вшанувати їхню пам`ять є захист української землі, за яку вони боролися й загинули», - зазначив голова облорганізації П.КИРИЛЕНКО.