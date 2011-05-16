Дружина Луценка хотіла б показати всім його фото

Сьогодні о 10.00 дружина екс-міністра внутрішніх справ Ірина ЛУЦЕНКО планує відвідати у лікарні свого чоловіка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона».

За словами І.ЛУЦЕНКО, «Юра піднімається з ліжка лише у разі крайньої потреби», він втратив у вазі 21 кг, знову з’явився запах ацетону.

«Він відчуває постійні запаморочення, втрачає координацію руху. На вечір у чоловіка вже два дні підвищується температура тіла», - додала дружина екс-міністра, яка відвідувала Юрія ЛУЦЕНКА 15 травня.

«Якщо ще вчора він спокійно говорив, хоча й хриплим голосом, то сьогодні я його вже ледь чула. Йому важко говорити, я вже не кажу про перегляд телевізора чи читання книжок. Його організм повністю виснажений і змучений», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

Вона додала, що фото її чоловіка вмить би розвіяло всі коментарі прокуратури про стабільний стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА. «Чому вони бояться показати його всім? Він зараз – це доказ злочину, який чинить влада проти нього», - заявила дружина екс-міністра.

Маючи погані передчуття і через відсутність правдивої інформації про здоров’я чоловіка, сьогодні І.ЛУЦЕНКО вже зранку планує відвідати у лікарні Ю.ЛУЦЕНКА, йдеться у повідомленні.