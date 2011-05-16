Добкін упевнений, що Партія регіонів на Харківщині переможе

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН упевнений, що “усі знакові вибори” в області Партія регіонів “виграє із дуже добрим результатом”.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував результати дострокових виборів міського голови райцентру Вовчанськ, на яких із 74% голосів перемогла представниця Партії регіонів Ольга ТОПОРКОВА.

«Всі знакові вибори ми виграємо з дуже добрим результатом», - сказав М.ДОБКІН журналістам.

За його словами, він «завжди ретельно» відслідковує ситуацію щодо виборів, особливо там, де вони «не рядові», щоб розуміти ступінь довіри до влади.

«Люди вибирають собі керівника, і тут для мене дуже важливо, яка буде реакція на представника Партії регіонів”, - заявив М.ДОБКІН.

Він додав, що його політична сила при владі понад рік, і «сьогодні вже всі проблеми, які є в державі, не розділяються на проблеми попереднього уряду, нинішнього уряду». «Сьогодні вся відповідальність лежить уже цілком і повністю у свідомості людей на владі нинішній. Я, до речі, про це говорив одразу після виборів: пройде три-чотири, максимум – п’ять місяців, і ми будемо вже нести відповідальність за все – за те, що ми робили, і за те, чого не робили», – сказав голова ОДА.

Також він зазначив, що 74%, які отримав представник Партії регіонів у Вовчанську, «враховуючи те, що попередницею нинішнього міського голови була представниця БЮТ, яка обиралася вдруге, але не змогла знайти спільної мови з депутатським корпусом і подала у відставку», - це дуже гарний результат.

«Зрозуміло, чому не заявилися ті ж БЮТівці на ці вибори, але для нас було дуже важливо подивитися, з яким результатом ми там зможемо отримати перемогу. В принципі, ми в ній і не сумнівалися, але 74% - це дуже хороший результат. Це говорить ще й про суттєву довіру з боку населення саме до цієї політичної сили, і про фактичну відсутність будь-якої іншої альтернативи, незважаючи на те, що люди, звичайно ж, не задоволені нинішнім життям, чекають змін на краще».

Крім того, М.ДОБКІН повідомив, що на позачергових виборах Таволжанського сільського голови Дворічанського району, які відбулися 15 травня, перемогу здобув також представник Партії регіонів Микола ТРИПЯК.