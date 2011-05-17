Мартиненко сумнівається у щирості заяв влади про євроінтеграцію

Голова фракції «Наша Україна - Народна Самооборона» Микола МАРТИНЕНКО заявляє, що українська влада не виконує свої зобов’язання перед Європою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції НУ-НС, про це М.МАРТИНЕНКО сказав, виступаючи з парламентської трибуни.

Він закликав владу підтвердити реальними діями щирість своїх слів про «європейський вибір».

Очоливши Комітет Міністрів Ради Європи, Україна разом із символічним «ключем від Європи» отримала на півроку певне «вікно можливостей», щоб надати нового імпульсу процесу євроінтеграції, вважає лідер фракції НУ-НС.

На його думку, взяті української владою на себе зобов’язання перед Європою не виконуються.

Зокрема, за словами М.МАРТИНЕНКА, правосуддя в Україні є вибірковим і політично вмотивованим. Він також наголосив, що влада переслідує опозицію, порушила проти її лідерів низку кримінальних справ. «Без будь-яких підстав за ґратами демонстративно тримають опозиційних політиків, принижують їх людську гідність та ставлять під загрозу їх здоров’я і життя», - заявив М.МАРТИНЕНКО.

Крім того, за його словами, про незадовільний стан свободи слова свідчить зниження України в щорічному рейтингу Freedom House з 108-го на 121-е місце (на рівень Колумбії).

«Отже, в реальності – маємо рух від Європи та ігнорування демократичних стандартів. А декларації нашої влади нікого в оману не вводять», - наголосив М.МАРТИНЕНКО.

На його думку, склалася парадоксальна ситуація: країна, яка очолила Раду Європи, досі перебуває під її моніторингом.

За словами М.МАРТИНЕНКА, влада ще має шанс змінити ситуацію, для цього їй потрібно виконати дві умови. «По-перше, припинити порушувати демократичні свободи в Україні. По-друге, необхідно однозначно засвідчити свій геополітичний вибір. Керівники Української держави мають чітко заявити про необхідність приєднання України до Зони вільної торгівлі з Євросоюзом і відмовитись від пострадянських Митних союзів», - підкреслив він.

«Це і буде тестом на щирість заяв влади про євроінтеграцію», - додав М.МАРТИНЕНКО.