Тимошенко задовольнить примху Мороза

Протягом дня усі члени фракцій «Наша Україна» і БЮТ особисто прийдуть до кабінету голови Верхованої Ради V скликання Олександра МОРОЗА і підтвердять, що вони відмовились від депутатських мандатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу для преси.

Вона наголосила, що це дозволить уже з п’ятниці припинити будь-які засідання парламенту.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні О.МОРОЗ, який “з останніх сил хапається за свою посаду і практично зберігає кризу”, не зможе зруйнувати хід виборчої кампанії. На її переконання, парламентські вибори 30 вересня відбудуться.

Лідер БЮТ повідомила, що сьогодні зранку вона разом з головою партії «Наша Україна» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та секретарем РНБО Іваном ПЛЮЩЕМ перебувала у кабінеті О.МОРОЗА з метою поцікавитись, чому він не озвучив заяви депутатів двох фракцій і чому неповноважна Верховна Рада продовжує засідання.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, О.МОРОЗ вигадав нову процедуру, відповідно до якої кожен депутат, що написав заяву, має прийти до нього особисто і підтвердити цей факт. Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що БЮТ і «Наша Україна» погодились і на таку вимогу, і сьогодні протягом дня депутати, які уже роз’їхались працювати в регіони, будуть повертатись до Києва і заходити особисто в кабінет О.МОРОЗА.

Ю.ТИМОШЕНКО зізналась, що сьогодні саме її прихід дозволив оголосити О.МОРОЗУ припинення нею депутатських повноважень.

“Ми, враховуючи те, що О.МОРОЗ чіпляється за останню соломинку, ми навіть і цю примху О.МОРОЗА сьогодні задовольняємо”, - сказала лідер БЮТ, висловивши упевненість, що ці заяви взагалі не потрібно зачитувати, оскільки рішення з’їздів були остаточними, але для того, щоб і сам О.МОРОЗ визнав нелегітимність парламенту, вони готові на цей компроміс.

При цьому вона висловила переконання, що більше Верховна Рада засідати не буде. “І завтра, у мене немає ніяких сумнівів, що всі 64 депутати від “Нашої України” і 103 - від БЮТ будуть оголошені, і це поставить хрест на продажній, корумпованій, деморалізованій, практично аморальній і бездуховній ВР 5-го скликання... Такої ВР, як і такого спікера, більше, мені здається, в Україні не буде. На цій історії ми поставимо крапку для майбутнього України”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також порадила журналістам не демонізувати О.МОРОЗА, що він начебто може вплинути на проведення дострокових виборів. “Літня нещасна людина, яка зруйнувала власну політичну кар’єру і власну політичну партію. Ну що він може зробити?”, - сказала лідер БЮТ.

Коментуючи заяву Партії регіонів про те, що її депутати готові піти із сесійної зали, як тільки Президент підпише усі закони, ухвалені на виконання спільної заяви (від 27 травня), Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що Президент це обов’язково зробить.

Вона також пояснила сьогоднішню присутність І.ПЛЮЩА у кабінеті О.МОРОЗА, зазначивши, що на це його уповноважив Президент Віктор ЮЩЕНКО.

І.ПЛЮЩ мав розібратись у реальній ситуації, чому власноручно написані заяви не приймаються О.МОРОЗОМ до уваги, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.