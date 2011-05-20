Азаров проведе розширене засідання Кабміну

Сьогодні об 11.00 у Будинку уряду розпочнеться розширене засідання Кабінету міністрів України за участю заступників голів обласних державних адміністрацій під головуванням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

По це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Акредитація журналістів проводиться з 9.00 до 10.00 за телефонами: 256-64-16, 256-75-14, 256-76-73, 256-72-92 та електронною адресою kravetsea@kmu.gov.ua