Близько сотні "свободівців" зірвали виступ Азарова в Каневі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не коментує акцію протесту, яка відбулася на Тарасової горе. Про це прем`єр заявив журналістам під час брифінгу.

«А коментувати те, що тут звучало, безглуздо. Це абсолютно безглуздо. Ті, хто під час літії вигукував образливі гасла, ну, тут навіть коментувати не потрібно», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, після закінчення церемонії покладання квітів і виступів М.АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА один з прихильників «Свободи» підбіг до мікрофону і вигукнув: «Перед вами виступали «раби, подножки, грязь Москви». Після цього мікрофони були вимкнені.

Близько сотні активістів ВО "Свобода" засвистали Н.АЗАРОВА і В.ЛИТВИНА під час церемонії. Активісти "Свободи" починали скандувати "Ганьба!" і "Геть моськовського попа!", оскільки богослужіння на могилі правила УПЦ Московського патріархату.

Офіційну делегацію і "свободівців" розділяв кордон міліції.

Після від`їзду прем`єра і спікера представники "Свободи" почали своє покладання квітів до могили Шевченка.