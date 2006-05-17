Президент розуміє, що прийшла коза до воза

Президента України Віктора ЮЩЕНКА турбує колотнеча між політичними силами, що формують коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента заявила його прес-секретар Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Зазначивши, що протягом останніх двох днів В.ЮЩЕНКО зустрічався з представниками «Нашої України» і БЮТ, зокрема, з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Роман БЕЗСМЕРТНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, найголовніше, про що йшлося на цих зустрічах, це те, що «Президента надзвичайно турбує затягування процесу формування коаліції і колотнечі в цьому питанні».

Також, за її словами, «Президента турбує те, що протягом трьох місяців виборчої кампанії політики, м`яко кажучи» лукавили, коли говорили, що тепер повноваження Президента зводяться до директора жеку», і що вони без проблем самі створять коаліцію до 27 березня (вибори відбувалися 26 березня – УНІАН).

«Насправді сьогодні відбувається трохи інша історія, ми бачимо, що по суті ті самі політики хочуть перекласти на Президента власні проблеми щодо власної неузгодженості і, можливо, безпорадності в питаннях домовленостей, хочуть, щоб Президент їх зібрав і замість них провів переговори, вирішив їхні внутрішні протиріччя, допоміг розподілити портфелі. Насправді Президент вважає, що це трошки дитячі хвороби формування коаліції, а не серйозна і конструктивна позиція», - зазначила прес-секретар глави держави.

Також, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, Президент ще раз наголосив на своїй позиції відносно певних заяв, що начебто вже і посаду Президента включили до квоти формування коаліції, і посади силових міністрів. «Він вважає, що це по-перше, неповага до виборця, блюзнірство, незнання закону, і він вимогливо звертається до колег-політиків, щоб вони відмовилися від таких неконструктивних заяв, припинили будь-який шантаж і тиск в цих питаннях», - озвучила І.ГЕРАЩЕНКО позицію Президента, додавши, що він вважає недоречним навіть обговорювати питання про розподіл посад, призначення на які входять виключно до компетенції глави держави, і до яких, зокрема, відносяться посади керівників силового блоку, міністра закордонних справ та секретаря Ради національної безпеки і оброни.