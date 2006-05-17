Президент розуміє, що прийшла коза до воза
Ющенка турбує колотнеча між політиками
Президента України Віктора ЮЩЕНКА турбує колотнеча між політичними силами, що формують коаліцію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента заявила його прес-секретар Ірина ГЕРАЩЕНКО.
Зазначивши, що протягом останніх двох днів В.ЮЩЕНКО зустрічався з представниками «Нашої України» і БЮТ, зокрема, з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Роман БЕЗСМЕРТНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, найголовніше, про що йшлося на цих зустрічах, це те, що «Президента надзвичайно турбує затягування процесу формування коаліції і колотнечі в цьому питанні».
Також, за її словами, «Президента турбує те, що протягом трьох місяців виборчої кампанії політики, м`яко кажучи» лукавили, коли говорили, що тепер повноваження Президента зводяться до директора жеку», і що вони без проблем самі створять коаліцію до 27 березня (вибори відбувалися 26 березня – УНІАН).
«Насправді сьогодні відбувається трохи інша історія, ми бачимо, що по суті ті самі політики хочуть перекласти на Президента власні проблеми щодо власної неузгодженості і, можливо, безпорадності в питаннях домовленостей, хочуть, щоб Президент їх зібрав і замість них провів переговори, вирішив їхні внутрішні протиріччя, допоміг розподілити портфелі. Насправді Президент вважає, що це трошки дитячі хвороби формування коаліції, а не серйозна і конструктивна позиція», - зазначила прес-секретар глави держави.
Також, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, Президент ще раз наголосив на своїй позиції відносно певних заяв, що начебто вже і посаду Президента включили до квоти формування коаліції, і посади силових міністрів. «Він вважає, що це по-перше, неповага до виборця, блюзнірство, незнання закону, і він вимогливо звертається до колег-політиків, щоб вони відмовилися від таких неконструктивних заяв, припинили будь-який шантаж і тиск в цих питаннях», - озвучила І.ГЕРАЩЕНКО позицію Президента, додавши, що він вважає недоречним навіть обговорювати питання про розподіл посад, призначення на які входять виключно до компетенції глави держави, і до яких, зокрема, відносяться посади керівників силового блоку, міністра закордонних справ та секретаря Ради національної безпеки і оброни.